Ми-28НМ ударили ракетами по украинским боевикам в Курской области

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы поразили украинских боевиков и их бронетехнику в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Военное ведомство также показала видео боевой работы. Отмечается, что в ходе выполнения задачи по поддержке сухопутных войск летчики выпустили ракеты по координатам от авиационного наводчика.

После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Летчики успешно вернулись на аэродром.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.