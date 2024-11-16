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Ми-28НМ ударили ракетами по украинским боевикам в Курской области

Удар был нанесен по живой силе и бронетехнике противника.
2024-11-16 08:54:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы поразили украинских боевиков и их бронетехнику в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Военное ведомство также показала видео боевой работы. Отмечается, что в ходе выполнения задачи по поддержке сухопутных войск летчики выпустили ракеты по координатам от авиационного наводчика.

После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек. Летчики успешно вернулись на аэродром.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #вертолет #Ми-28НМ #Курская область #спецоперация #МО РФ #приграничье
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