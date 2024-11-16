За прошедшие сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Юг» подразделения ВСУ потеряли до 620 военнослужащих. Наши бойцы ударили по формированиям иностранного легиона, подразделениям украинских 24-й, 30-й, 54-й, 118-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 18-й бригады нацгвардии.

Российские военные уничтожили девять автомобилей врага, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы и орудие M119 американского производства. Также поражены восемь складов с боеприпасами. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра «Южной» группировки войск Сергей Румянцев.

Он добавил, что бойцы ВС РФ отразили и шесть контратак. Их пытались провести штурмовые группы 144-пехотной, 23-механизированной и 46-й аэромобильных бригад ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.