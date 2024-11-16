МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ потеряли до 620 человек в зоне ответственности группировки «Юг»

Также уничтожена вражеская техника и восемь складов с боеприпасами.
2024-11-16 06:56:17
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

За прошедшие сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Юг» подразделения ВСУ потеряли до 620 военнослужащих. Наши бойцы ударили по формированиям иностранного легиона, подразделениям украинских 24-й, 30-й, 54-й, 118-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад и 18-й бригады нацгвардии.

Российские военные уничтожили девять автомобилей врага, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы и орудие M119 американского производства. Также поражены восемь складов с боеприпасами. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра «Южной» группировки войск Сергей Румянцев.

Он добавил, что бойцы ВС РФ отразили и шесть контратак. Их пытались провести штурмовые группы 144-пехотной, 23-механизированной и 46-й аэромобильных бригад ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #юг #Потери
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 