Богомаз: средства ПВО сбили 12 БПЛА над Брянской областью

Двенадцать ударных украинских беспилотников уничтожены средствами ПВО в небе над Брянской областью.

О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - уточнил губернатор.

В своем обращении к военным Александр Богомаз поблагодарил их за работу.

Ранее над Брянской областью были сбиты еще четыре дрона самолетного типа. По данным Минобороны России, киевский режим предпринял эту попытку в 22:30 по московскому времени.