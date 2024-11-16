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Богомаз: средства ПВО сбили 12 БПЛА над Брянской областью

В результате инцидента с беспилотниками ВСУ в Брянской области обошлось без пострадавших и разрушений.
Ян Брацкий 2024-11-16 05:43:52
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Двенадцать ударных украинских беспилотников уничтожены средствами ПВО в небе над Брянской областью.

О происшествии в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», - уточнил губернатор.

В своем обращении к военным Александр Богомаз поблагодарил их за работу.

Ранее над Брянской областью были сбиты еще четыре дрона самолетного типа. По данным Минобороны России, киевский режим предпринял эту попытку в 22:30 по московскому времени.

#пво #бпла #Брянская область #дроны #богомаз
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