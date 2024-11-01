Военные показали работу топливозаправщиков в зоне СВО

В зоне специальной операции в круглосуточном режиме работают специалисты службы ГСМ. Видео заправки техники общевойсковой армии группировки войск «Запад» показало Министерство обороны Российской Федерации.
В военном ведомстве отметили, что топливозаправщики для противника являются одной из приоритетных целей. Поэтому все приходится делать максимально скрытно.
Военные обязательно маскируют всю технику. Также ведется тщательный контроль неба с использование технических средств.
«Противник постоянно ведет воздушное наблюдение... В связи с этим за 30 минут выдвигаем рекогносцировочные группы», - рассказывает начальник службы ГСМ соединения.
Для дополнительной защиты водителей кабины топливозаправщиков оборудованы специальными экранами.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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