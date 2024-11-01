МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военные показали работу топливозаправщиков в зоне СВО

Бойцы службы ГСМ работают максимально скрытно.
2024-11-01 06:43:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции в круглосуточном режиме работают специалисты службы ГСМ. Видео заправки техники общевойсковой армии группировки войск «Запад» показало Министерство обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что топливозаправщики для противника являются одной из приоритетных целей. Поэтому все приходится делать максимально скрытно.

Военные обязательно маскируют всю технику. Также ведется тщательный контроль неба с использование технических средств.

«Противник постоянно ведет воздушное наблюдение... В связи с этим за 30 минут выдвигаем рекогносцировочные группы», - рассказывает начальник службы ГСМ соединения.

Для дополнительной защиты водителей кабины топливозаправщиков оборудованы специальными экранами.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Запад #топливо #МО РФ #заправка #гсм #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 