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Роспотребнадзор проверит сообщения о консервах с червями в Москве

Надзорное ведомство затребовало пояснения у руководства торговых сетей и производителя консервов в Приморском крае.
Ян Брацкий 2024-11-16 23:51:55
© Фото: Etienne DÃ�tsch dpa Global Look Press

Управление Роспотребнадзора по Москве начало проверку после появления информации о личинках паразитов в рыбных консервах. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Личинки в живом виде не обнаружены, обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis», - говорится в сообщении.

Для объективной оценки протокол и все результаты исследований переданы в столичный Центр гигиены и эпидемиологии, сообщает Life.

Соответствующие запросы о пояснениях направлены руководству сетевых объектов торговли и в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, где зарегистрирован производитель консервов.

О результатах проверки ведомство сообщит после получения результатов. Ситуация находится под полным контролем, поспешили успокоить покупателей.

Напомним, ранее сообщалось, что в торговых точках Москвы и Санкт-Петербурга были обнаружены консервы с личинками червей.

#Москва #консервы #роспотребнадзор #торговля #паразиты #личинки
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