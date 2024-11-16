Роспотребнадзор проверит сообщения о консервах с червями в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве начало проверку после появления информации о личинках паразитов в рыбных консервах. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Личинки в живом виде не обнаружены, обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis», - говорится в сообщении.
Для объективной оценки протокол и все результаты исследований переданы в столичный Центр гигиены и эпидемиологии, сообщает Life.
Соответствующие запросы о пояснениях направлены руководству сетевых объектов торговли и в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, где зарегистрирован производитель консервов.
О результатах проверки ведомство сообщит после получения результатов. Ситуация находится под полным контролем, поспешили успокоить покупателей.
Напомним, ранее сообщалось, что в торговых точках Москвы и Санкт-Петербурга были обнаружены консервы с личинками червей.
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