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Задержанные в Чаде россияне прибыли в Москву

Речь идет о социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, а также россиянине по фамилии Царев и белорусе Денисевиче.
Елизавета Кондрикова 2024-11-16 22:55:11
© Фото: max_shugaley, Telegram

Троих россиян и гражданина Белоруссии, которых удерживали в Чаде, освободили, сегодня вечером они прибыли в Москву. Об этом сообщили коллеги социолога Максима Шугалея, который был среди задержанных, передает агентство РИА Новости.

Вместе с Шугалеем был задержан его коллега Самер Суэйфан, с 19 сентября они оставались в аэропорту столицы Чада Нджамены. Также среди задержанных числится гражданин России Царев и Белоруссии Денисевич. По словам российского посла в Чаде Адама Бешира, они были освобождены в конце сентября решением президента страны Махамата Идрис Деби. 

Россияне не получили объяснения задержания, никаких обвинений в их адрес выдвинуто не было. По данным МИД РФ, ведомство принимало меры, необходимые для того, чтобы россиян и одного белоруса отпустили на Родину.

#Москва #освобождение #МИД РФ #Чад #Задержание #россияне
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