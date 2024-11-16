Пять украинских БПЛА сбиты в трех российских регионах

Российские военнослужащие сбили пять украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах РФ в течение получаса вечером 16 ноября. Об этом сообщили в Минобороны России.

С 20.30 до 21.00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА в Курской области, два - в Брянской и один - в Белгородской области.

ВС РФ пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации, отметили в военном ведомстве.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.