В России изменятся правила сдачи экзамена на права

Согласно обновленному регламенту сдачи экзамена на водительские права, который вступит в силу 1 апреля, количество допустимых штрафных баллов увеличится до шести. Об этом следует из проекта ведомственного приказа «О внесении изменений в Административный регламент МВД России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».

Согласно документу, лимит баллов за ошибки, при котором экзамен все еще считается сданным, увеличится с четырех баллов до шести. При семи баллах за ошибки экзамен будет считаться проваленным.

Кроме того, граждане, в отношении которых действует административный запрет на вождение за вождение в нетрезвом виде, не смогут сдать экзамен на получение прав в других категориях, пока не истечет срок действия наказания.

Изменения коснутся и тех, у кого в процессе сдачи экзамена истекает срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством. В таком случае экзамен можно будет сдать только после получения нового медзаключения или паспорта.

Военнообязанные граждане, которые не явились в военкомат по повестке, также не смогут сдать экзамен и получить водительское удостоверение.

Напомним, в 2022 году МВД предложило поправки в законодательство по уточнению и ужесточению требований к получению водительских прав, в частности для тех, кто уже попадался на вождении в нетрезвом виде. Еще одна из поправок касалась получения прав категории D. В ведомстве считают, что их нужно выдавать только тем, кто уже не менее года водит легковой или грузовой автомобиль.