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Призывников из ДНР, ЛНР и Ростовской области проводили на службу

Перед отправкой молодые люди прошли медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор.
2024-11-16 20:57:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Батайске Ростовской области на мемориале «Клятва поколений» состоялась торжественная отправка новобранцев на военную службу. Родители, близкие и представители местных властей проводили в армию ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик и Ростовской области.

Команды призывников осени 2024 года поехали служить в тыловые подразделения и войска материально-технического обеспечения Южного военного округа. Перед отправкой молодые люди прошли медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор.

«С сегодняшнего дня вы солдаты Российской армии. Впереди год. Вы получите бесценный жизненный опыт, азы военного дела. И через год ждем вас назад уже повзрослевшими, с навыками, компетенциями, уверенными в себе, настоящими мужчинами», - сказал новобранцам врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Призывникам выдали военную форму, персональные электронные карты военнослужащих и банковские карты, на которые им будут зачислять денежное довольствие. Команды доставят к местам службы автомобильным и железнодорожным транспортом.

«Настрой боевой. Сам хотел служить в Российской армии с детства. Поэтому пошел, призвался, как только появилась возможность получить паспорт гражданина РФ», - рассказал призывник из ДНР Дмитрий Савченко.

В дорогу новобранцам выдали индивидуальные рационы питания и воду в бутылках. Воинские команды сопровождают медработники, а за их безопасность отвечают сотрудники военной полиции ЮВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #Ростовская область #новобранцы #ЛНР #призывники #срочная служба
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