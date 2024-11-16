Путин направил приветствие участникам Географического диктанта

В России в десятый раз проводят «Географический диктант». Приветствие участникам и организаторам 10-й международной просветительской акции Русского географического общества направил Владимир Путин. По словам президента, в проекте активно участвует молодежь, ведь география открывает для них мир знаний о планете и воспитывает любовь к своей стране.

По традиции первыми ответили на вопросы по географии на Дальнем Востоке. Диктант там писали в школах, вузах, воинских частях и библиотеках. Свои знания проверили как местные жители, так и студенты из Китая.

Диктант будут писать два дня - в 110 странах, в том числе дистанционно. Всего 40 вопросов: 10 на основе общеизвестных фактов, 30 - более сложного уровня. Причем в этом году диктант на 90% состоит из заданий, которые присылали люди, увлеченные географией.

Впервые в истории акции часть заданий озвучат голоса, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта. Участники услышат Льва Толстого, Сергея Есенина, Федора Шаляпина.

Правильные ответы опубликуют 10 декабря. А с 12 декабря можно будет узнать свой результат.