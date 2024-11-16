За последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области 255 человек личного состава, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены три БТР, одна боевая бронированная машина, семь автомобилей, ЗРК, артиллерийское орудие Д-20 калибра 152 миллмметра и станция РЭБ.

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в населенных пунктах Лебедевка, Новоивановка, Свердликово и Черкасское Поречное.

Подразделения группировки войск «Север» поразили позиции ВСУ в районах Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово.

За все время в Курской области противник потерял более 32 930 военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.