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Минобороны назвало суточные потери ВСУ в Курской области

Украинские подразделения потеряли 255 человек.
2024-11-16 16:21:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За последние сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области 255 человек личного состава, сообщили в Минобороны России.

Кроме того, были уничтожены три БТР, одна боевая бронированная машина, семь автомобилей, ЗРК, артиллерийское орудие Д-20 калибра 152 миллмметра и станция РЭБ.

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в населенных пунктах Лебедевка, Новоивановка, Свердликово и Черкасское Поречное. 

Подразделения группировки войск «Север» поразили позиции ВСУ в районах Александрия, Дарьино, Мартыновка, Марьевка, Николаево-Дарьино, Погребки и Свердликово.

За все время в Курской области противник потерял более 32 930 военнослужащих.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #Потери #Группировка войск Север
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