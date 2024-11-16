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Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» зашел в Средиземное море

Со дня начала похода корабль прошел 3 тыс. морских миль.
2024-11-16 11:05:43
© Фото: Минобороны России

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» прошел через пролив Гибралтар и зашел в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

«Адмирал Головко» осуществляет цели дальнего похода. В Средиземном море экипаж фрегата будет выполнять задачи в составе оперативного соединения Военно-Морского флота.

Сообщается, что до этого в акватории Атлантического океана североморцы отработали организацию поиска подводной лодки и слежения за ней вместе с экипажем корабельного противолодочного вертолета Ка-27.

При помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением торпеды противника моряки провели тренировку по противоторпедной защите корабля. Корабельный противолодочный расчет выполнил нормативы по обнаружению торпеды и ее поражению.

Поход фрегата «Адмирал Головко» начался 2 ноября. Всего, считая со дня выхода с главной базы в Североморске, корабль прошел 3 тыс. морских миль.

Основной задачей похода стала демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

Фрегат «Адмирал Головко» - современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зоне.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #Северный флот #корабль #поход #фрегат #Средиземное море #Военно-Морской Флот #экипаж #фрегат Адмирал Головко
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