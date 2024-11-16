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Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу

На счету Пола это одиннадцатая победа за профессиональную карьеру.
Ирина Егорова 2024-11-16 10:14:59
© Фото: IMAGOR4924_italyphotopress, Globallookpress

Бой между Майком Тайсоном с блогером Джейком Полом закончился проигрышем легендарного американского спортсмена.

Победа блогеру была присвоена единогласным решением судей после матча в восемь раундов по две минуты каждый. Таким образом 27-летний Пол пополнил свой арсенал побед, увеличив их общее количество до одиннадцати при одном поражении.

Прошедший бой для 58-летнего Тайсона стал седьмым проигрышем за всю профессиональную карьеру. На его счету 50 боев, в 44 из которых были нокауты.

Тайсон, завершивший спортивную карьеру в 2005 году, является одним из сильнейших боксеров в истории. Так, американец стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории, завоевав титул в 20 лет, а также самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (в 21 год).

#Спорт #в стране и мире #бокс #бой #поединок #майк тайсон #проигрыв
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