Пентагон озвучил планы по сдерживанию ядерных стран

Официальный Вашингтон не будет угрожать ядерным оружием неядерным странам-участницам Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом говорится в докладе Пентагона конгрессу США.

«Для других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие может сыграть роль в сдерживании атак, которые могут иметь стратегический эффект против США, союзников и партнеров», - говорится в документе.

Ранее в Министерстве иностранных дел России обратили внимание на подготовку США к возвращению своего тактического ядерного оружия в Великобританию.

По мнению директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Ермакова, имеются факты, свидетельствующие о финансировании модернизации и расконсервации необходимой инфраструктуры.

Сообщения о возможном, впервые за 15 лет, размещении американского ядерного оружия в Великобритании, появились в СМИ в начале года. В качестве причины указана якобы «нарастающая угроза со стороны Москвы».