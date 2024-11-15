Водители перечислили плюсы и минусы электромобилей

По данным «Автостата», в уходящем году электромобилей в России было продано в два раза больше, чем за 2023 год. Рост составил 3,5%. Правда, в эту цифру входят не только классические «электрички», а также и машины с гибридным двигателем - с электрической батареей и двигателем внутреннего сгорания. Эксперты видят перспективное будущее именно за ними.

На днях на улице Воздвиженка в Москве открылись новые зарядки для «электричек». К 2030 году планируется установить до 30 тысяч зарядных станций по всей столице, заявила советник заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Юлия Темникова. Кроме того, будут устанавливаться хабы для одновременной зарядки 10-15 машин.

Но если Москва быстро подстраивается под новую реальность, то регионы пока не успевают за темпами развития. Если путешествовать на электромобиле по России, можно столкнуться со сложностями. По словам водителя и владельца электромобиля класса эконом Валерия Бурова, его машина должна проезжать без подзарядки 300 километров. Так заявлено в техническом паспорте. В реальности же, отметил Буров, она капризничает, особенно в зимний период.

«Зимой, конечно, разряд батареи идет быстрее. Расход непредсказуемый, все зависит от погодных условий. Когда сильный снег идет, приходится подключать допоборудование, от этого и расход больше. Днем я не включаю фары, я езжу на габаритах. И, конечно, заправки», - отметил водитель.

У владельца электромобиля премиум-класса Роберта Муслимова претензий к своему авто меньше.

«На сервис бензиновой машины в месяц минимум 20 тысяч рублей уходит. Простое ТО электромобиля, например, если при ежедневном движении, здесь нулевое практически. Есть бесплатные зарядки, где можно заряжаться», - добавил Муслимов.

Бесплатные зарядки постепенно появляются на улицах, парковках, возле торговых центров, вокзалов, с разной мощностью - от 20 до 150 киловатт/час. В Сибири стали устанавливать электрощиты во дворах домов. А в Москве таких терминалов уже больше 300, треть из которых - аппараты быстрой зарядки.

По словам экспертов, инфраструктура страны пока не готова шагнуть вперед. Оптимальный вариант - это иметь электрокар в качестве второй машины в семье, но использовать его как основной транспорт для междугородних поездок пока еще не стоит, отмечают эксперты.

Из минусов владения электромашиной владельцы также называют и несопоставимость зарядных устройств. Например, может быть так, что штекер и розетка совпали. Машина восполнила свою «батарейку», а вытащить кабель не получается. В службе поддержки готовы помочь, но только владельцам российских авто. Импортные электрокары сложнее обслуживать - официальных дилерских центров нет.

«Мы используем только отечественные зарядные станции. Государством предусмотрено субсидирование на приобретение быстрых электрозарядных станций, которые мы устанавливаем на свои станции», - заявил заместитель гендиректора сети АЗС Роман Громов.

Автоэксперты возлагают большие надежды и пророчат позитивное будущее не классическим электромашинам, а гибридам.

«Следующим шагом чистой мобильности должны стать гибриды, потому что они в наибольшей степени подготовлены к нашей реальности. Они не требуют дорогой инфраструктуры. И как ни странно, они экологичнее, потому что производят столько энергии, сколько нужно машине», - объяснил автоэксперт Егор Васильев.

Среди плюсов электромобилей - это еще и отмена платы за проезд по платным дорогам. В некоторых регионах России, например в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на электромобили не распространяется транспортный налог.