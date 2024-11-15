В Москве откроется выставка об эпохе дворцовых переворотов

В Музеях Московского Кремля представили выставку «Наследие Петра Великого и дворцовые перевороты в Российской империи». Она посвящена «эпохе дворских бурь», длившейся три четверти века.

«Здесь находятся все те документы, которые мы с большим трудом собрали в целом ряде библиотек, архивов, музеев нашей страны. Они здесь впервые представлены во всем том комплексе, рассказывающем о тех важных и трагических событиях, которые потрясали XVIII век на протяжении длительного времени», - отметила генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Эпоха дворцовых переворотов началась с указа Петра I, меняющего порядок престолонаследия. Согласно документу, глава государства мог сам по своему усмотрению назначать преемника. Существует мнение, что так император хотел создать условия для коронации своей супруги Екатерины. Однако завещания он оставить не успел, и новый указ дал возможность дворянским кланам развернуть битву за корону Российской империи.

Выставка позволит гостям увидеть, как это было, и погрузиться во все хитросплетения дворцовых интриг. Из архивов для экспозиции доставили подлинные исторические документы, среди них - уникальные образцы.

«Вот подлинный текст Кондиций, лично государыней разорванный. Представлен в витрине в том виде, в каком хранится», - показал заведующий отделом нумизматики и археологии Сергей Зверев.

Среди более 250 представленных объектов есть личные вещи российских императоров. Многие из них удивят даже искушенного завсегдатая музеев. Каждый предмет словно сошел со страниц учебников истории. Все экспонаты - непосредственные участники тех событий.

Выставка представлена в двух залах Музеев Московского Кремля - в Одностолпной палате Патриаршего дворца и в выставочном зале Успенской звонницы. Она откроется сегодня и продлится до 23 февраля.