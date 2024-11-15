Инспектор назвал случаи, когда не штрафует водителя за скрытый номер

В Московской области, на скоростной трассе М12 «Восток» прошел рейд против водителей, которые скрывают государственный регистрационный номер своего автомобиля.

Одни используют грязь, другие - медицинские маски, кто-то ставит откидные номера, которые свободно продаются в интернет-магазинах. Например, искусственную грязь в баллончике можно купить на маркетплейсах за 400 рублей, а штраф за ее применение составляет 5 000.

«Скорее всего, здесь надо не запретить продавать баллончики с грязью, а надо запретить использовать. Потому что совершенно четко при небольшом анализе видно - натуральная эта грязь или искусственная. Это требует определенных затрат и навыков сотрудников госавтоинспекции», - объяснил Ян Хайцеэр, вице-президент Национального автомобильного союза.

Такие хитрости водители используют, чтобы избегать штрафов и не платить за проезд по скоростным дорогам.

Чтобы поймать нарушителей, сотрудникам ДПС операторы «Автодора» заранее присылают фотографию машины с сомнительными номерами, которую потом и останавливают по ходу движения.

Перед поездкой водитель обязан проверить читаемость своего номера. За откидывающиеся номера автовладельцам грозит лишение прав до полутора лет. Закон ужесточили в середине октября.

Если факт сокрытия налицо и водитель заслонил номер машины при помощи бумажки, медицинской маски или скотчем, то можно лишиться прав на три месяца. Аналогичные санкции применяются и к машинам без номерных знаков. Без них можно ездить только первые 10 дней после покупки авто.

Но, если на улице действительно грязно, сотрудники Госавтоинспекции не станут штрафовать всех подряд.

«Если видно, что машина сама по себе грязная и номер тоже не читаем, водители предупреждаются, проводится с ними профилактическая беседа, смотрится их состояние, насколько они долго в пути, утомленное ли у них состояние», - прокомментировал заместитель командира 2-го полка дорожно-патрульной службы Московской области Андрей Рубцов.

С начала года на территории Московской области за управление с не читаемыми номерами привлечено почти 12 тысяч водителей, без регистрационных знаков - почти 4 тысячи, а с использованием специальных устройств таких как откидные номера всего 6 водителей.