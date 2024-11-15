Над регионами России за ночь сбили 51 украинский беспилотник

Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 51 украинский БПЛА, 36 из них сбили в Краснодарском крае.

Еще 10 беспилотников уничтожили над акваторией Азовского моря. Три вражеских аппарата перехватили в Республике Крым, два - в Белгородской области.

Для атаки националисты использовали БПЛА самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.