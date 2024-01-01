Путин подчеркнул, что Украина не является врагом России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими в военном госпитале имени Вишневского отметил, что Украина не является врагом России и назвал Запад настоящим соперником РФ.

На вопрос об отношении президента к помощи Запада киевскому режиму президент подчеркнул, что США и Европа руками Украины пытается решить собственные вопросы. При этом он отметил, что на Западе есть как люди, которые симпатизируют России, так и элиты, которым существование России в нынешних границах неприемлемо.

«Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, добиться, как они говорят, "стратегического поражения" России на поле боя, уже таковыми являются. Они публично об этом говорят и пишут на протяжении десятилетий», - подчеркнул Путин.

Владимир Путин также сообщил о намерении России кратно увеличить поставки новейшего вооружения в ВС РФ. Он отметил важность ускорения разработок в области БПЛА и их противодействию, и заверил, что вопрос нехватки новинок вооружения на «передке» будет постепенно решаться.