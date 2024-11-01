Опасна каждая игрушка: саперы проверяют освобожденные курские села

На дорогах Кореневского района пока еще появляются новые сожженные автомобили. Беспилотники ВСУ так и тянутся сюда, чтобы терроризировать местных жителей. Однако если еще несколько недель назад на въезде в Коренево от FPV-дронов отбоя не было, то сейчас въезжаем с молчащим детектором. Отогнали противника - и он сюда долетает реже, говорят военные полицейские группировки «Север».

За поселком Коренево освобожденное одноименное село. На его главной улице напоминание о том дне, когда ВСУ вторглись в населенный пункт. Группа была разбита полностью.

Украинские номера, флаг на отломанном зеркале и куча мин, которые ВСУ попытались провезти под видом гражданских. Это была диверсионно-разведывательная группа, которая заезжала на гражданской машине.

В освобожденном селе Коренево попадаются разрушенные дома, но по большей части населенный пункт цел. На улицах почти нет людей. Но те, кто встречается, говорят, что самое страшное позади.

Пока разговариваем с жителем села, над нами пролетают на боевую задачу российские вертолеты. Вдруг слышим хлопок. Над одним из домов появляется дым.

Оказывается, это работают наши саперы. Военная полиция при этом смотрит за небом. Работать приходится действительно в стрессовой ситуации.

Гранаты натовского производства в шкафу, на столе - банка из-под консервов. Ее оставили то ли жители, покидая дом в спешке, то ли боевики размародерили очередной местный магазин. На открытом окне колышется штора, в комнате закрытый пес. За всеми этими призраками былой жизни сейчас может скрываться опасность - сюрпризы, оставленные занимавшими эти дома боевиками.

Ни к чему прикасаться нельзя. Под каждой игрушкой может оказаться растяжка. Так что саперы проверяют буквально каждую деталь в доме.

Во дворе саперы находят сбитые дроны. На них был сброс, но не разорвался. Его уничтожают на месте.

Военные полицейские навещают жителей, которые остались, чтобы расспросить, что видели и узнать, какая помощь нужна. Во дворе у дяди Саши развешаны картины. Говорит - чтобы хоть как-то глаз радовать. Сам он рыбак. Среди развешанного улова показывает необычную добычу - дрон. Сбил сам.

На следующем адресе живет Михаил. До его квартала ВСУ добраться не сумели. Говорит - жили на чемоданах, но так и не уехали. Сейчас все идет на лад, но просит привезти корма для животных. Слишком много соседских собак и котов прибилось.

«Приезжает военная полиция, проверяет наше состояние. Привозит гуманитарную помощь, воду. Всякие там продукты. Закормили хлебом - уже некуда девать», - рассказывает местный житель.

Прилетов в селе стало гораздо меньше, но детектор дронов напоминает, что пока рано возвращаться тем, кто уехал. Военная полиция вместе с саперами продолжают очистку села, готовя его к безопасной и мирной жизни.