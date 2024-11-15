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В США поймали аферистов, укравших $140 тыс с помощью костюма медведя

Мошенники сообщали в страховую компанию, что бурый медведь забрался в Rolls Royce и повредил салон автомобиля.
Карина Тазетдинова 2024-11-15 04:18:21
© Фото: Michael Ho Wai Lee Keystone Press Agency Global Look Press

В США в штате Калифорния арестовали группу аферистов, которые обманули страховые компании более чем на 140 тысяч долларов с помощью костюма медведя, сообщили в регулирующем органе штата.

Схема аферистов такова: мошенники говорили страховой компании, что медведь забрался в их Rolls Royce и повредил салон автомобиля. Кроме того, у них даже были доказательства в качестве видеозаписи.

«При дальнейшем изучении видеозаписи следствие установило, что животное на самом деле был человеком в костюме медведя», — следует из заявления.

После биолог и следователи выяснили, что опасный «хищник» является обычным костюмом. Следователи во время обысков обнаружили маскировку: мех и приспособления для измельчения мяса, которые служили злоумышленникам «медвежьими когтями».

Всего участников схемы было четверо: Рубен Тамразян, Арарат Чиркинян, Ваге Мурадханян и Альфия Цукерман. Они были обвинены в страховом мошенничестве и сговоре.

#сша #Калифорния #афера #Мошенники #сговор
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