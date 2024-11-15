Власти США заключили контракт на $33,1 млрд в интересах Пентагона

Власти США заключили контракт с группой компаний на проведение исследований в интересах Пентагона. На эти цели выделены $33,1 млрд.

В числе подрядчиков компания Delta Resources из Вашингтона, General Dynamics Information Technology и Modern Technology Solutions из Вирджинии.

«Контракт предусматривает, что информационно-аналитический центр минобороны, являющийся частью технического информационного центра, будет оказывать поддержку исследованиям и разработкам в масштабах всего минобороны», - цитирует РИА Новости заявление.

В каком направлении будут работать подрядчики, пока неизвестно. Исследования в интересах Пентагона будут проводиться до 29 сентября 2027 года.