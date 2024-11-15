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Власти США заключили контракт на $33,1 млрд в интересах Пентагона

Три компании-подрядчика из США будут проводить исследования в интересах Пентагона до 29 сентября 2027 года.
Ян Брацкий 2024-11-15 02:32:27
© Фото: US Joint Staffvia Globallookpress.com

Власти США заключили контракт с группой компаний на проведение исследований в интересах Пентагона. На эти цели выделены $33,1 млрд.

В числе подрядчиков компания Delta Resources из Вашингтона, General Dynamics Information Technology и Modern Technology Solutions из Вирджинии.

«Контракт предусматривает, что информационно-аналитический центр минобороны, являющийся частью технического информационного центра, будет оказывать поддержку исследованиям и разработкам в масштабах всего минобороны», - цитирует РИА Новости заявление.

В каком направлении будут работать подрядчики, пока неизвестно. Исследования в интересах Пентагона будут проводиться до 29 сентября 2027 года.

#сша #Пентагон #Исследования #контракт
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