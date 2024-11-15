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В Курской области за час уничтожили 15 беспилотников

Российские военнослужащие отразили атаку БПЛА в период с 20.00 до 21.00.
2024-11-15 21:42:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО за один час уничтожили полтора десятка украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В период с 20.00 до 21.00 по московскому времени в этому регионе нейтрализованы 15 БПЛА.

Российские военнослужащие пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #бпла #Украина #беспилотники #Курская область
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