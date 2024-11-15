МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Роскосмоса передал в «Артек» рассекреченное личное дело Гагарина

Легендарный космонавт часто бывал в крымском «Артеке», после своего полета в космос он восемь раз приезжал в лагерь.
Елизавета Кондрикова 2024-11-15 14:54:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Глава Роскосмоса Юрий Борисов передал музею «Артека» рассекреченное личное дело космонавта Юрия Гагарина. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину на личной встрече, которая состоялась сегодня, 15 ноября.

«Для них это очень важно, они с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть», - добавил Борисов.

Гагарин часто посещал знаменитый лагерь в Крыму, после полета в космос в «Артеке» он был восемь раз, рассказал глава Роскосмоса. В музее лагеря хранится большое количество экспонатов, посвященных легендарному космонавту.

На встрече с главой государства также подняли вопросы развития отечественной космической отрасли и перспективы в этом направлении.

Напомним, в следующем году «Артек» отпразднует свой 100-летний юбилей. Запланировано множество торжественных культурно-массовых мероприятий, сообщили ранее в Минпросвещения России.

#в стране и мире #Крым #Юрий Борисов #роскосмос #Владимир Путин #Юрий Гагарин #Артек
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 