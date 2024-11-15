Глава Роскосмоса передал в «Артек» рассекреченное личное дело Гагарина

Глава Роскосмоса Юрий Борисов передал музею «Артека» рассекреченное личное дело космонавта Юрия Гагарина. Об этом он сообщил президенту России Владимиру Путину на личной встрече, которая состоялась сегодня, 15 ноября.

«Для них это очень важно, они с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть», - добавил Борисов.

Гагарин часто посещал знаменитый лагерь в Крыму, после полета в космос в «Артеке» он был восемь раз, рассказал глава Роскосмоса. В музее лагеря хранится большое количество экспонатов, посвященных легендарному космонавту.

На встрече с главой государства также подняли вопросы развития отечественной космической отрасли и перспективы в этом направлении.

Напомним, в следующем году «Артек» отпразднует свой 100-летний юбилей. Запланировано множество торжественных культурно-массовых мероприятий, сообщили ранее в Минпросвещения России.