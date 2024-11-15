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ФСБ задержала подростка, пытавшегося устроить поджог на Транссибе

На злоумышленника завели уголовное дело.
Сергей Лебедев 2024-11-15 10:15:59
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Кировской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина 2008 года рождения, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки путей участка Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

На допросе подросток признался, что за диверсию ему предложили заплатить 25 тысяч рублей. У задержанного изъяли предметы для изготовления зажигательных устройств, а также средства, в которых была переписка с украинскими спецслужбами.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о покушении на диверсию. Ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

#ФСБ #Кировская область #Диверсия #транссиб #Задержание #Железная дорога #поджог
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