ФСБ задержала подростка, пытавшегося устроить поджог на Транссибе

В Кировской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиянина 2008 года рождения, который по заданию украинских спецслужб планировал поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки путей участка Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

На допросе подросток признался, что за диверсию ему предложили заплатить 25 тысяч рублей. У задержанного изъяли предметы для изготовления зажигательных устройств, а также средства, в которых была переписка с украинскими спецслужбами.

На злоумышленника завели уголовное дело по статье о покушении на диверсию. Ему теперь грозит до 20 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.