«Если выходил Федя, была победа»: в Москве прошел матч памяти Черенкова

«Динамо» обыграло «Спартак» в матче легенд, посвященном памяти футболиста Федора Черенкова. На поле «Спартак-Арены» вышли Александр Мостовой, Роман Павлюченко, Юрий Жирков, Александр Сапета и другие.

Еще задолго до старта матча красно-белая волна буквально накрыла «Спартак-Арену» . Но болельщики пришли не только поддержать любимую команду. Игра была посвящена памяти самого народного отечественного футболиста, которого в стране знали просто как Федя.

Трехкратный чемпион СССР, чемпион России Федор Черенков ушел из жизни десять лет назад. Ему было всего 55 лет.

«Федя - это наша молодость. Это легенда, легендище! Это человечище. Это была феерия! Если выходил Федя, значит была победа», - сказал болельщик Ренат Шаймарданов.

Практически всю свою спортивную карьеру Черенков выступал за красно-белых, за клуб он провел почти 500 игр.

«Спартак» - «Динамо» - старейшее российское дерби. На поле в этом матче вышли футболисты с мировым именем. Игру символично открыл внук Федора Черенкова - Никита.

«Сейчас такие игроки как Черенков стоят большие миллионы. Если бы он сегодня был, то "Спартак" вообще был бы чемпионом», - отметил заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин.

Черенков, казалось, был рожден для футбола - на поле он был непредсказуемым творцом и архитектором атак. За его талантом стояло трудолюбие и большая любовь к футболу.

«Вы думаете он просто так от Бога? От Бога что-то, но работа главное. Я его с поля выгонял, когда он играл у меня. Выгонял с поля», - вспоминает заслуженный тренер РСФСР Олег Романцев.

В первые же секунды спартаковцы завладели преимуществом на поле. На 15 минуте счет открыл знаменитый нападающий красно-белых - Роман Павлюченко. «Динамо» быстро сравняли счет. Второй тайм команды открывали с ничьей. Во втором тайме точный удар Юрия Жиркова в ворота «Спартака» вывел легенд «Динамо» вперед. И хозяева матча так и не смогли отыграться. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу бело-голубых.

Многие из тех, кто вышел на поле в матче легенд, играли в чемпионатах мира, Европы, Лиге чемпионов. В стране, несмотря на территориальные ограничения и отсутствие возможности поиграть на других мировых полях, продолжают воспитывать звезд футбола.

«У нас молодежь прекрасная подрастает. Батракова постоянно хвалят. Лучший бомбардир нашего чемпионата. Они похожи с Черенковым. Тоже быстренький, тоже с хорошей техникой, с хорошим поставленным ударом и видением поля. Я думаю, у нас сейчас много хорошей молодежи, которая через 3-4 года заиграет шикарно», - сказал заслуженный тренер России Игорь Колыванов.

Играют звездные команды в специально созданной для этого матча ретро-форме. Динамовцы, например, вышли на поле в форме сезонов 1991-1992 годов. А вот футболки красно-белых в точности повторяют ту, в которой Федор Черенков играл свой прощальный матч в 1994 году.