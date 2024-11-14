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Стало известно о состоянии пострадавших при обрушении моста в Крыму

Предварительной причиной обрушения мог стать перегруз грузовика, который въехал на мост. Опоры не выдержали веса и сломались.
Виктория Косогяденко 2024-11-14 08:21:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Основной версией обрушения автомобильного моста в Крыму между селами Изумрудное и Маслово может быть сильный перегруз фуры, которая въехала на участок трассы. Большегруз заехал на мост, и опоры не выдержали веса.

Корреспондент «Звезды» с места передает, что перед переправой установлены соответствующие дорожные знаки, но водитель их либо не заметил, либо проигнорировал намеренно.

На мосту, который проходит над железнодорожными путями, в момент происшествия находились две машины - грузовик и легковушка. Водитель фуры отделался легкими травмами, а управляющего легковушкой пришлось спасать из зажатой между плитами и кусками асфальта машины. Он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

На движение поездов дальнего следования авария никак не повлияла - мост обрушился на второстепенную ветку. Дорожное полотно в этом месте полностью разрушено, проехать по нему нельзя. Для автомобилистов организовали объезд через близлежащие населенные пункты.

Сейчас ведутся работы по расчистке железнодорожных путей. Дальше специалисты оценят состояние конструкций для проведения восстановительных работ.

#Крым #обрушение #авария #мост #пострадавшие #легковушка #причина #наш эксклюзив #фура
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