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Глава МЧС России Куренков встретился с президентом Кубы

Российская сторона передала кубинской противопожарные мотоциклы. Они будут актуальны для Кубы, так как трафик в городе серьезный, отметил Куренков.
Ирина Егорова 2024-11-14 07:34:57
© Фото: mchs_official, Telegram © Видео: mchs_official, Telegram

Глава МЧС Александр Куренков в Гаване встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и передал пожарным технику - восемь противопожарных мотоциклов.

«В столице Кубы проживает почти 2,5 млн человек, трафик в городе серьезный. Маневренный транспорт позволит оперативно приехать на место пожара или ДТП и начать тушение до приезда основных сил», - цитирует Куренкова пресс-служба МЧС РФ.

На встрече Куренков и глава Кубы сошлись на важности укрепления отношений между государствами и обучения специалистов в Региональном российско-кубинском центре подготовки пожарных. Также глава МЧС проинспектировал процесс подготовки специалистов на учебных курсах. Они организованы с привлечением российских спасателей.

«Центр вносит весомый вклад в повышение готовности Кубы и всего Латиноамериканского региона к катастрофам и бедствиям», - сообщает ведомство.

На его базе пожарные осваивают навыки работы дронов и другой спасательной техники.

В прошлом году Кубе было передано 20 пожарных автоцистерн и машин для аэропорта. Дополнительно кубинской стороне переданы гуманитарные грузы.

#пожар #МЧС РФ #мотоциклы #Куба #спасатели #Мигель Диас-Канель Бермудес #александр куренков
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