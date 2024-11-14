Глава МЧС России Куренков встретился с президентом Кубы

Глава МЧС Александр Куренков в Гаване встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и передал пожарным технику - восемь противопожарных мотоциклов.

«В столице Кубы проживает почти 2,5 млн человек, трафик в городе серьезный. Маневренный транспорт позволит оперативно приехать на место пожара или ДТП и начать тушение до приезда основных сил», - цитирует Куренкова пресс-служба МЧС РФ.

На встрече Куренков и глава Кубы сошлись на важности укрепления отношений между государствами и обучения специалистов в Региональном российско-кубинском центре подготовки пожарных. Также глава МЧС проинспектировал процесс подготовки специалистов на учебных курсах. Они организованы с привлечением российских спасателей.

«Центр вносит весомый вклад в повышение готовности Кубы и всего Латиноамериканского региона к катастрофам и бедствиям», - сообщает ведомство.

На его базе пожарные осваивают навыки работы дронов и другой спасательной техники.

В прошлом году Кубе было передано 20 пожарных автоцистерн и машин для аэропорта. Дополнительно кубинской стороне переданы гуманитарные грузы.