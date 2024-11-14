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Между Верховным судом Бразилии и палатой депутатов прогремели взрывы

СМИ утверждают, что взрывы происходили с интервалом в 20 секунд.
Карина Тазетдинова 2024-11-14 03:14:41
© Фото: RawsGlobal, x.com © Видео: RawsGlobal, x.com

По меньшей мере два мощных взрыва прогремели между зданиями Верховного суда Бразилии и палатой депутатов, передает G1.

«Два взрыва произошли вечером в среду с интервалом в 20 секунд перед Федеральным верховным судом в Бразилиа. Район был изолирован», — следует из данных портала.

Один человек погиб, следует из данных портала. Сообщается, что спецслужбы изолировали район.

На месте работают пожарные и военные, которые специализируются на взрывчатых веществах. Причина происшествия пока неизвестна.

#Бразилия #Трагедия #погибшие #взрывы #верховный суд бразилии
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