Между Верховным судом Бразилии и палатой депутатов прогремели взрывы

По меньшей мере два мощных взрыва прогремели между зданиями Верховного суда Бразилии и палатой депутатов, передает G1.

«Два взрыва произошли вечером в среду с интервалом в 20 секунд перед Федеральным верховным судом в Бразилиа. Район был изолирован», — следует из данных портала.

Один человек погиб, следует из данных портала. Сообщается, что спецслужбы изолировали район.

На месте работают пожарные и военные, которые специализируются на взрывчатых веществах. Причина происшествия пока неизвестна.