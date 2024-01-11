ВСУ обстреляли жилой массив в Горловке, погиб мужчина

Мирный житель погиб в результате обстрела города Головки в ДНР со стороны вооруженных сил Украины. Как рассказали соседи, едва мужчина вышел из подъезда, как раздался взрыв. Он получил ранения и умер уже после приезда скорой помощи.

Погиб мужчина 1983 года рождения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Соседки погибшего рассказали, что удар пришелся по жилому микрорайону, где никогда не было никаких военных объектов.

«Погиб наш сосед. Взрывной волной его, видно, отбросило в дом и убило осколками. Очень страшно возвращаться домой, ходить с работы, на работу. Здесь никогда не было военных целей. Здесь жилой микрорайон. Они просто уничтожают мирное население», - рассказали женщины.

Кроме того, взрывом перевернуло автомобиль. Повреждены жилые дома на нескольких улицах, сообщил мэр города Иван Приходько. В течение дня Горловку обстреливали со стороны украинских войск в том числе реактивными снарядами РСЗО, сообщает РИА Новости.