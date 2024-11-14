Ожерелье, якобы связанное с Марией-Антуанеттой, продано за $4,81 млн

Ожерелье XVIII века продали на аукционе Sotheby's в Швейцарии почти за 5 миллионов долларов ($4,81 млн). Лот был оценен на такую внушительную сумму из-за части бриллиантов, которые вероятно связаны с французской королевой Марией-Антуанеттой.

«Лот продан за 4,26 миллиона швейцарских франков», - следует из сообщения на сайте аукционного дома.

Считается, что часть драгоценных камней были взяты из украшения, которое стало причиной скандала в XVIII веке вокруг «Дела об ожерелье королевы» во Франции. Известно, что в 1785 арестовали мошенников, присвоивших себе ожерелья под видом его якобы покупки их для королевы Марии-Антуанетты.

Аукционный дом отмечает, что ожерелье может быть связано и с британским герцогом Сазерлендом, потому что политик-консерватор и писатель Генри Ченнон писал в своем дневнике, что часть современного украшения принадлежала ему. Кроме того, по их словам, оно побывало во многих других британских аристократических семьях в разные периоды и даже могло «присутствовать» на коронации Елизаветы II.

Помимо того, что само ожерелье состоит из около 500 бриллиантов общей массой в 300 карат, его ценность увенчивается и за счет того, что история этого украшения легла в основу романа Александра Дюма «Ожерелье королевы».