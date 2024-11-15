Главком ВМФ поздравил моряков-каспийцев с Днем Каспийской флотилии

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев поздравил военных моряков-каспийцев с Днем Каспийской флотилии.

«От имени Военного совета Военно-Морского Флота, всех военных моряков и от себя лично поздравляю вас с Днем создания Краснознаменной Каспийской флотилии», - говорится в тексте поздравительной телеграммы Главкома.

Моисеев особо отметил, что сама история создания одного из прославленных объединений нашего ВМФ связана со значимыми свершениями. В 1696 году Боярская Дума издала указ «Морским судам быть», а уже в ноябре 1722 года для защиты побережья Каспийского моря была создана военная флотилия и военный порт в Астрахани.

«С этого момента флотилия стала важнейшим форпостом, гарантирующим безопасность на Каспийском направлении. Великие исторические традиции накладывают особенную ответственность на воинов-каспийцев, которые во все времена проявляли мужество, стойкость и превосходное знание своего дела», - подчеркнул Главком ВМФ.

Показателем высочайшего мастерства и выучки моряков-каспийцев стало их участие в стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024», где они блестяще проявили себя в море, на берегу и в воздухе, добавил Главком.

На моряков Каспийской флотилии возложена важнейшая задача - обеспечение безопасности и оборона южных морских рубежей, а также экономической деятельности в каспийской акватории.

«Сегодня в боевой состав Каспийской флотилии входят новейшие корабли, оснащенные высокоточным оружием, суда обеспечения. Они результативно решают задачи любой сложности», - сказал Моисеев.

В ближайшее время продолжится оснащение флотилии новыми кораблями и самыми передовыми системами вооружений. Кроме того, продолжит развиваться береговая инфраструктура и авиационная составляющая КФл.

Главком ВМФ адмирал Александр Моисеев напомнил, что впереди каспийцев ждет интенсивная боевая учеба и пожелал им успешного выполнения поставленных задач, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.