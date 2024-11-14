ТЦКшники, или как их называют сами украинцы - людоловы, нашли очередную жертву. Но легкой добычи не удалось - мужчина смог вырваться из рук военкомов и уехал, прокатив сотрудника ТЦК прямо на капоте своей машины.

Встретить мужчин на улицах украинских городов сегодня - большая удача. И за нее, как за соломинку, хватаются ТЦКшники. В поисках не останавливаются не перед чем. Применяют силу, «пакуют» толпой.

В безопасности не чувствуют себя даже казалось бы «свои». Этот молодой человек с ником «Украинский националист» - так называемый борец за мову. Он требовал убрать все вывески на русском в Одессе. Уже в автобусе ТЦК патриотизма поубавилось. Задержанный, конечно, повозмущался, что играют русские песни, но вот на фронт идти отказывался.

«Очень прошу, максимальная огласка. У меня диагноз от психиатра - тревожно-депрессивное расстройство. Должна быть отсрочка. Это незаконно», - написал он в соцсетях.

Мобилизация продлится и в 2025 году - об этом уже заявили в Минобороны Украины. Отсрочки теперь нет ни у кого. На днях народный депутат Александр Федиенко сообщил, что ТЦК уже вовсю призывают сотрудников стратегических предприятий. Доходит до абсурда. В Минобороны Украины заявили, что под мобилизацию попадают даже люди с ВИЧ и туберкулезом.

«Люди, переносящие ВИЧ бессимптомно и стабильно протекающей болезнью, являются пригодными к службе», - заявил представитель ведомства Дмитрий Лазуткин.

В ближайшие три месяца Киев намерен мобилизовать 160 тысяч человек. Но где взять столько желающих? Отсюда и такие меры, больше похожие на агонию. Еще одна из многих проблем Украины - финансовая. До инаугурации Трампа осталось несколько месяцев. А в Верховной Раде уже размышляют о том, как быть, если Запад откажется финансировать режим Зеленского.

«Я думаю, что есть "план Б". Остановить все выплаты, кроме военных. И переживать это будем все вместе. Сейчас военное положение. Нужно объединиться, найти другие механизмы помощи, выплат», - заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина.

Или вот еще один вариант, который рассматривают в Киеве. В Верховную Раду внесли законопроект о легализации порнографии. На Украине это прибыльный бизнес, который приносит хороший доход, а следовательно - и налоги.

Все это больше похоже на политические похороны Зеленского, утверждают сами украинцы. В стране он давно не пользуется популярностью, а при смене западного курса его легитимности и вовсе придет конец. Один из возможных кандидатов на смену - посол Киева в Лондоне Валерий Залужный, который уже делает политические заявления.

«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций - это наше образование, подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего президента», - заявил он.

Кто конкретно следующим возглавит Украину - западным партнером Киева не важно, говорят украинские политики.

«Кто придет к финишу - для американцев не имеет значения. Это все люди, которые полностью сориентированы на американцев. Там, к сожалению, нет тех политиков, которые могли бы провести самостоятельную линию относительно интересов самих украинцев», - говорит бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.

Но как говорят эксперты, выборы на Украине сегодня - это приговор для Зеленского. Состоятся они или нет, будет зависеть от многих факторов.