МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине предложили остановить все выплаты, кроме военных

Принудительная мобилизация на Украине продлится и в следующем году. Причем, отлов «новобранцев» станет еще жестче, чем сейчас.
Олег Калинобродский 2024-11-14 21:04:38
© Фото: SOPA Images Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

ТЦКшники, или как их называют сами украинцы - людоловы, нашли очередную жертву. Но легкой добычи не удалось - мужчина смог вырваться из рук военкомов и уехал, прокатив сотрудника ТЦК прямо на капоте своей машины.

Встретить мужчин на улицах украинских городов сегодня - большая удача. И за нее, как за соломинку, хватаются ТЦКшники. В поисках не останавливаются не перед чем. Применяют силу, «пакуют» толпой.

В безопасности не чувствуют себя даже казалось бы «свои». Этот молодой человек с ником «Украинский националист» - так называемый борец за мову. Он требовал убрать все вывески на русском в Одессе. Уже в автобусе ТЦК патриотизма поубавилось. Задержанный, конечно, повозмущался, что играют русские песни, но вот на фронт идти отказывался.

«Очень прошу, максимальная огласка. У меня диагноз от психиатра - тревожно-депрессивное расстройство. Должна быть отсрочка. Это незаконно», - написал он в соцсетях.

Мобилизация продлится и в 2025 году - об этом уже заявили в Минобороны Украины. Отсрочки теперь нет ни у кого. На днях народный депутат Александр Федиенко сообщил, что ТЦК уже вовсю призывают сотрудников стратегических предприятий. Доходит до абсурда. В Минобороны Украины заявили, что под мобилизацию попадают даже люди с ВИЧ и туберкулезом.

«Люди, переносящие ВИЧ бессимптомно и стабильно протекающей болезнью, являются пригодными к службе», - заявил представитель ведомства Дмитрий Лазуткин.

В ближайшие три месяца Киев намерен мобилизовать 160 тысяч человек. Но где взять столько желающих? Отсюда и такие меры, больше похожие на агонию. Еще одна из многих проблем Украины - финансовая. До инаугурации Трампа осталось несколько месяцев. А в Верховной Раде уже размышляют о том, как быть, если Запад откажется финансировать режим Зеленского.

«Я думаю, что есть "план Б". Остановить все выплаты, кроме военных. И переживать это будем все вместе. Сейчас военное положение. Нужно объединиться, найти другие механизмы помощи, выплат», - заявила депутат Верховной Рады Нина Южанина.

Или вот еще один вариант, который рассматривают в Киеве. В Верховную Раду внесли законопроект о легализации порнографии. На Украине это прибыльный бизнес, который приносит хороший доход, а следовательно - и налоги.

Все это больше похоже на политические похороны Зеленского, утверждают сами украинцы. В стране он давно не пользуется популярностью, а при смене западного курса его легитимности и вовсе придет конец. Один из возможных кандидатов на смену - посол Киева в Лондоне Валерий Залужный, который уже делает политические заявления.

«Нам почти удалось заверить британский истеблишмент в том, что наиболее гарантированное их капиталовложение, гарантированное сохранение их инвестиций - это наше образование, подготовка наших будущих министров, премьер-министров, губернаторов, даже будущего президента», - заявил он.

 

Кто конкретно следующим возглавит Украину - западным партнером Киева не важно, говорят украинские политики.

«Кто придет к финишу - для американцев не имеет значения. Это все люди, которые полностью сориентированы на американцев. Там, к сожалению, нет тех политиков, которые могли бы провести самостоятельную линию относительно интересов самих украинцев», - говорит бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.

Но как говорят эксперты, выборы на Украине сегодня - это приговор для Зеленского. Состоятся они или нет, будет зависеть от многих факторов.

#Украина #Выборы #ВСУ #Владимир Зеленский #Бюджет #мобилизация #Валерий Залужный #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 