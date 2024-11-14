Еврокомиссия одобрила выделение Украине 4,1 млрд евро

Европейская комиссия дала положительную оценку выделению второго транша макрофинансовой помощи Киеву в 4,1 млрд евро из Европейского фонда поддержки Украины. Это решение еще должно быть одобрено в Совете ЕС, сообщает пресс-служба ЕК.

«После оценки второго платежного запроса, поданного Украиной в октябре, Комиссия пришла к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила девять пунктов обязательств в ряде реформ, необходимых для этого платежа», - говорится в сообщении.

Уточняется, что оценка реформ, которые, по данным ЕК, провела Украина, касалась борьбы с коррупцией, сферы бизнеса, рынка труда, региональной политики, энергетического рынка и защиты окружающей среды.

Сообщается, что после получения второго транша микрофинансовой помощи Киев получит в общей сложности 16,1 млрд евро от Европейского союза.