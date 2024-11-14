Россияне смогут с 2025 года узаконить перепланировку квартир без суда

Жители России со следующего года смогут без суда согласовывать перепланировку квартир, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. Совфед должен утвердить этот механизм до конца 2024 года.

Сейчас узаконить уже сделанную самовольную перепланировку можно только через суд. Практика внесудебной легализации есть только в Москве. Этот опыт собираются распространить на всю страну.

Процедура должна стать понятнее и быстрее, чтобы владельцу квартиры было проще согласовать перепланировку с надзорным органом. Тех, кто это не делает, выявляет Госжилинспекция. Владельцам таких квартир выписывают штрафы и выдают предписание на устранение.

Власти надеются вывести из серой зоны уже сделанные незаконные перепланировки и сократить число новых. В Москве в этом году было согласовано 9 362 перепланировки, и больше половины из них - ранее выполненные работы без разрешения.

С января в столице нашли 478 помещений с самовольной перепланировкой. Сумма штрафов с начала года составила более миллиона рублей. При этом с 2022 года услугу согласования перепланировки можно получить через «Госуслуги».