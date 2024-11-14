Израиль атаковал штаб «Исламского джихада»* в Дамаске, четверо погибли

Четыре человека погибли в результате удара ВВС Израиля по Дамаску, сообщил телеканал Sky News Arabia. По информации телеканала, военные самолеты атаковали штаб-квартиру группировки «Исламский джихад»* (запрещенная в РФ террористическая организация) в сирийской столице.

Два взрыва прогремели в Дамаске в четверг вечером. Первый удар был нацелен на район Меззе в столице Сирии, а второй - на здание в районе Кудсая.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил, что в результате нападения на район Меззе погибли четверо. Их национальность не установлена.

По данным центра, самолеты нанесли удар по квартире в трехэтажном жилом доме, а также по дому возле мечети Аль-Сахаба в сельской местности Дамаска. На месте взрывов наблюдался густой дым, туда приехали машины скорой помощи.

Ранее в результате удара Армии обороны Израиля по Дамаску погибли девять человек и не менее 20 пострадали.

* «Исламский джихад» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.