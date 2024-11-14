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Генконсульство предупредило о преступной схеме с дубайским шоколадом

Подобное заявление появилось из-за просьб от незнакомцев в аэропорту ОАЭ передать в РФ «детям-сиротам» коробки с якобы местным шоколадом.
Елизавета Кондрикова 2024-11-14 15:02:22
© Фото: Sascha Thelen, dpa, Globallookpress

Генконсульство РФ в ОАЭ призвало россиян не соглашаться на просьбы незнакомых людей передать через границу «детям-сиротам» дубайский шоколад. Такой призыв опубликовало российское диппредставительство в Дубае.

Уточняется, что в аэропорту туристов просят ввезти в РФ 10 коробок с якобы местным шоколадом - «гостинец сиротам».

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни», - поясняется в сообщении пресс-службы в Telegram.

«Трендовый» дубайский шоколад стал особенно популярен среди россиян летом этого года из-за многочисленных обзоров блогеров, его можно купить как изготовленный в России, так и заказать доставку из ОАЭ.

#оаэ #Генконсульство РФ #шоколад #дубай #преступная схема #дубайский шоколад
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