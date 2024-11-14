Генконсульство предупредило о преступной схеме с дубайским шоколадом

Генконсульство РФ в ОАЭ призвало россиян не соглашаться на просьбы незнакомых людей передать через границу «детям-сиротам» дубайский шоколад. Такой призыв опубликовало российское диппредставительство в Дубае.

Уточняется, что в аэропорту туристов просят ввезти в РФ 10 коробок с якобы местным шоколадом - «гостинец сиротам».

«Внутри бокса может быть не шоколадная мечта, а киндер-сюрприз для таможни», - поясняется в сообщении пресс-службы в Telegram.

«Трендовый» дубайский шоколад стал особенно популярен среди россиян летом этого года из-за многочисленных обзоров блогеров, его можно купить как изготовленный в России, так и заказать доставку из ОАЭ.