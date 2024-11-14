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В Эстонии одобрили поправку о лишении голоса россиян на местных выборах

Изменения коснутся более 70 тысяч человек.
Ирина Егорова 2024-11-14 14:30:04
© Фото: Sergei Stepanov, XinHua, Globallookpress

Россиян и белорусов, которые проживают в Эстонии на постоянной основе, могут лишить права голоса на местных выборах. Данная поправка в Конституцию была одобрена сегодня на заседании правительством Эстонии, заявил премьер-министр Кристен Михал.

Если поправку примут, то голосовать смогут только граждане Эстонии, граждане Европейского союза и стран НАТО, достигшие 16-летнего возраста, а также проживающие в стране лица без гражданства.

Изменения в законе могут коснуться более 70 тысяч человек из России и Белоруссии.

Предполагается, что поправка вступит в силу до очередных местных выборов, проведение которых запланировано через год. Для срочного запуска процесса необходимо четыре депутатских голоса из пяти возможных, сообщает Интерфакс.

Запрет является дискриминационным, но это не волнует как эстонские власти, так и Европу, заявлял ранее эксперт. Также подавляющее большинство эстонских партий в парламенте выступают за запрет преподавания русского языка. При этом Евросоюз уже давно закрывает глаза на подобные проявления русофобии в Эстонии.

#эстония #голосование #россияне #Запрет #право #местные выборы
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