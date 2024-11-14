Жителей Подольска наградили медалями МО РФ «За помощь и милосердие»

Жители Подольска, помогающие российским военнослужащим, сражающимся на передовой в зоне спецоперации на Украине, получили медали Минобороны России «За помощь и милосердие».

Кадры с церемонии, проходившей в музейной экспозиции «Гаранты ядерного щита России» в Москве, публикует оборонное ведомство. Медали вручал начальник Службы специального контроля Минобороны Виктор Коршак.

Коршак назвал волонтеров настоящими патриотами, отметив, что в их действиях военнослужащие увидели искреннюю доброту и отзывчивость. Он поблагодарил неравнодушных людей за бескорыстную помощь, которая не будет забыта.

«Ваша гражданская позиция, чуткое отношение, ответственный подход к общему делу благотворно влияют на морально-психологическое состояние каждого военнослужащего, способствуют повышению боевого духа и укрепляют уверенность в нашей победе!» - сказал Коршак.

Получившие награды волонтеры отправляют на передовую дополнительное медицинское и специальное имущество, находятся на связи с командирами подразделений, собирают необходимый груз и отправляют военнослужащим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.