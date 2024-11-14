Аксенов пообещал, что рухнувший в Крыму мост полностью восстановят

Рухнувший мост на севере Крыма восстановят в полном объеме в течение следующего года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой - Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования - около 180 млн рублей», - заявил глава Крыма.

Напомним, что ЧП произошло накануне вечером - мост между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе рухнул, когда на него въехал грузовик. Предварительно, его вес сильно превышал допустимую нагрузку для проезда по мосту. В момент происшествия на дороге находились две машины - грузовик и легковушка.

Водитель фуры отделался легкими травмами, пострадал водитель легкового автомобиля. Машину зажало между плитами и кусками асфальта, мужчину извлекли из поврежденного ТС и доставили в больницу. По последней информации, он находится в тяжелом состоянии.

До утра спецслужбы разбирали завалы на железнодорожном полотне - мост рухнул на второстепенную ветку ж/д транспорта. Движение по данному участку сейчас перекрыто, организован объезд через соседние поселки.