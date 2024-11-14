МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аксенов пообещал, что рухнувший в Крыму мост полностью восстановят

На восстановительные работы понадобится 180 миллионов рублей.
Ирина Егорова 2024-11-14 13:44:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Aksenov82, Telegram

Рухнувший мост на севере Крыма восстановят в полном объеме в течение следующего года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой - Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования - около 180 млн рублей», - заявил глава Крыма.

Напомним, что ЧП произошло накануне вечером - мост между селами Изумрудное и Маслово в Джанкойском районе рухнул, когда на него въехал грузовик. Предварительно, его вес сильно превышал допустимую нагрузку для проезда по мосту. В момент происшествия на дороге находились две машины - грузовик и легковушка.

Водитель фуры отделался легкими травмами, пострадал водитель легкового автомобиля. Машину зажало между плитами и кусками асфальта, мужчину извлекли из поврежденного ТС и доставили в больницу. По последней информации, он находится в тяжелом состоянии.

До утра спецслужбы разбирали завалы на железнодорожном полотне - мост рухнул на второстепенную ветку ж/д транспорта. Движение по данному участку сейчас перекрыто, организован объезд через соседние поселки.

#в стране и мире #Крым #обрушение #мост #восстановление #Сергей Аксенов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 