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ФСБ задержала россиянина за передачу данных об оборонном предприятии

Злоумышленник работал на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Сергей Лебедев 2024-11-14 11:15:22
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 21-летнего россиянина, работавшего на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Злоумышленник передавал ГУР информацию об оборонном предприятии, расположенном в Центральном федеральном округе. Он также отсылал фото- и видеоматериалы.

В ФСБ отметили, что мужчина самостоятельно связался с украинской разведкой через мессенджер. За предоставленные сведения ему обещали вознаграждение.

На задержанного завели уголовное дело. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения за государственную измену.

#ФСБ #ГУР #Задержание #Уголовное дело #Госизмена #оборонное предприятие
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