ФСБ задержала россиянина за передачу данных об оборонном предприятии

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 21-летнего россиянина, работавшего на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Злоумышленник передавал ГУР информацию об оборонном предприятии, расположенном в Центральном федеральном округе. Он также отсылал фото- и видеоматериалы.
В ФСБ отметили, что мужчина самостоятельно связался с украинской разведкой через мессенджер. За предоставленные сведения ему обещали вознаграждение.
На задержанного завели уголовное дело. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения за государственную измену.
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