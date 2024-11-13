ФСБ предотвратила теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле

В Свердловской области сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали 27-летнего россиянина, планировавшего за вознаграждение поджечь электрическую подстанцию в Нижнем Тагиле, питающую предприятие военно-промышленного комплекса и инфраструктуру железной дороги. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве отметили, что злоумышленник является функционером запрещенной в нашей стране проукраинской террористической организации. При обыске у него нашли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств.

Кроме того, у задержанного обнаружили средства связи, в которых находилась переписка с украинскими спецслужбами.

На злоумышленника завели уголовное дело. Ему избрана мера пресечения.