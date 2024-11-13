В шести регионах России за ночь сбили 29 беспилотников

Ночью военные пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников. В Курской и Белгородской областях перехватили по семь БПЛА.

Еще по пять вражеских аппаратов перехватили в Тверской и Брянской областях. Три дрона уничтожили в Пензенской области, а два - в Воронежской.

Для атаки националисты использовали беспилотники самолетного типа.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.