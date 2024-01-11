Новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ захватили позиции ВСУ и улучшили положение по переднему краю у Вербового на Ореховском участке Запорожского направления, сообщает Минобороны России. Боевую задачу выполнили штурмовые группы гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.

Позиции украинских боевиков были разведаны с воздуха. Десантники вскрыли основные огневые средства и пункты управления противника. Эти цели подавили ударами авиации и огнем артиллерии.

После этого штурмовики-десантники на боевых машинах десанта БМД-4М под шквальным огнем противника сблизились с позициями ВСУ. Штурмовые подразделения под прикрытием огня бронегруппы зашли в лесопосадку, где оборонялись националисты.

Зайдя во вражеские опорные пункты, десантники подавили сопротивление плотным огнем из стрелкового оружия и ручными осколочными гранатами. Подразделения ВСУ были уничтожены.

В дальнейшем занятые позиции передали нашим подразделениям закрепления.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.