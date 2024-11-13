Минобороны показало уничтожение 82-мм миномета ВСУ в районе Северска

Артиллеристы «Южной» группировки войск точным залпом 152-мм гаубицы «Акация» уничтожили замаскированную минометную позицию боевиков ВСУ.

Кадры боевой работы и объективного контроля поражения цели публикует Минобороны России.

Враг разместился юго-восточнее населенного пункта Северск. Обнаружить его удалось нашим разведчикам. Координаты для нанесения удара передали операторы БПЛА.

Военнослужащие навелись на цель и с закрытой огневой позиции поразили замаскированный 82-мм миномет украинских националистов вместе с его расчетом.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.