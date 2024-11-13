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Минобороны показало уничтожение 82-мм миномета ВСУ в районе Северска

Точные координаты для поражения минометной позиции врага передали разведчики.
2024-11-13 07:59:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы «Южной» группировки войск точным залпом 152-мм гаубицы «Акация» уничтожили замаскированную минометную позицию боевиков ВСУ.

Кадры боевой работы и объективного контроля поражения цели публикует Минобороны России.

Враг разместился юго-восточнее населенного пункта Северск. Обнаружить его удалось нашим разведчикам. Координаты для нанесения удара передали операторы БПЛА.

Военнослужащие навелись на цель и с закрытой огневой позиции поразили замаскированный 82-мм миномет украинских националистов вместе с его расчетом.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #миномет #ВСУ #Акация #северск
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