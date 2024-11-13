Минобороны показало уничтожение 82-мм миномета ВСУ в районе Северска

Артиллеристы «Южной» группировки войск точным залпом 152-мм гаубицы «Акация» уничтожили замаскированную минометную позицию боевиков ВСУ.
Кадры боевой работы и объективного контроля поражения цели публикует Минобороны России.
Враг разместился юго-восточнее населенного пункта Северск. Обнаружить его удалось нашим разведчикам. Координаты для нанесения удара передали операторы БПЛА.
Военнослужащие навелись на цель и с закрытой огневой позиции поразили замаскированный 82-мм миномет украинских националистов вместе с его расчетом.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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