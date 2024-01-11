На шоссе Энтузиастов в Москве тушат пожар на площади 2 тысячи «квадратов»

Сотрудники МЧС пытаются потушить пожар на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Там загорелось одноэтажное административно-производственное здание на площади две тысячи квадратных метров. Кадры с места происшествия показывает МЧС России.

Точную причину возгорания установить пока не удалось. По данным МЧС, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств.

«К месту пожара следует пожарный поезд», - сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Сегодняшней ночью также произошел пожар в подмосковном поселке Обухово. Там загорелась кровля цеха по производству полимерной продукции. Огонь охватил площадь в 8 тысяч квадратных метров. В 03.13 пожар в Подмосковье удалось локализовать.