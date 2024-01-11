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На шоссе Энтузиастов в Москве тушат пожар на площади 2 тысячи «квадратов»

Пострадавших нет. Точную причину возгорания установить пока не удалось.
Ирина Егорова 2024-01-11 03:47:01
© Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС пытаются потушить пожар на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы. Там загорелось  одноэтажное административно-производственное здание на площади две тысячи квадратных метров. Кадры с места происшествия показывает МЧС России.

Точную причину возгорания установить пока не удалось. По данным МЧС, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств.

«К месту пожара следует пожарный поезд», - сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Сегодняшней ночью также произошел пожар в подмосковном поселке Обухово. Там загорелась  кровля цеха по производству полимерной продукции. Огонь охватил площадь в 8 тысяч квадратных метров.  В 03.13 пожар в Подмосковье удалось локализовать. 

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