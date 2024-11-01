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Снайперы ликвидировали «коллегу» из ВСУ на Северском направлении

Расстояние до цели составляло более 800 метров.
2024-11-01 07:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В ходе контрснайперских мероприятий стрелки отдельного разведывательного батальона общевойсковой армии Южной группировки войск ликвидировали снайпера ВСУ и расчет беспилотного летательного аппарата противника. Расстояние до цели составляло более 800 метров.

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена работа снайперов на Северском направлении специальной военной операции.

После получения задания два снайпера скрытно выдвинулись в район выполнения боевой задачи.

Тщательно выбрав место для организации огневой позиции, военнослужащие изучили действия противника и ждали подходящего момента для выстрела, а потом уничтожили цель.

«Мы можем пролежать на позиции от суток и до недели - пока не выполним поставленную задачу. Эти один-два выстрела спасут очень много людей», - рассказал снайпер с позывным Кадет.

Для успешного выполнения задач снайпер должен быть в отличной физической форме, хорошо знать местность, быстро принимать решения и уметь маскироваться на любой местности.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#снайперы #Минобороны России #ВСУ #Южная группировка войск #Северское направление #расчет БПЛА
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