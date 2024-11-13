Экипажи ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ в районе Шахтерского

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» подразделения РХБЗ группировки войск «Восток» ударил по позициям боевиков ВСУ на Шахтерском участке Южно-Донецкого направления спецоперации. Били термобарическими снарядами. Точное попадание подтвердили расчеты разведывательных беспилотников.

Особенность термобарических боеприпасов в том, что они распыляют в воздухе горючий аэрозоль. Моментально сгорая он приводит к резкому перепаду давления. Скрыться от огненного облака нельзя ни в окопах, ни в блиндажах. На месте попадания снаряда остается выжженная земля.

В отличие от прежних модификаций - ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек», пусковая установка ТОС-2 «Тосочка» размещена на базе грузовика «Торнадо». В этом варианте дальность стрельбы увеличена. Одним залпом ТОС уничтожает целые подразделения ВСУ.

«Машина отличается тем, что изменилось базовое шасси. Она на колесах. Изменились также дальность и эффективность стрельбы. После поступления задачи мы выдвигаемся в специальный район. Там ждем команды, наводимся и стреляем. Противник не успевает скрыться», - рассказал командир боевой машины ТОС-2 с позывным Банщик.

В модуле управления ТОС-2 установлено самое современное оборудование. Все рабочие процессы максимально автоматизированы.

«Машина надежная, нормальная. Никаких неполадок мы не видели на ней. У нас очень хороший экипаж, слаженный. Мы все друг друга уважаем, друг за друга - горой», - уточнил Банщик.

Главную опасность для экипажей ТОС-2 представляют дроны-камикадзе противника. Они круглосуточно охотятся за нашими бойцами. Для защиты от вражеских FPV-дронов бойцы разработали дополнительную защиту.

Боевая машина по периметру закрыта специальной сеткой и металлическими цепями. Кроме того, ТОС-2 всегда сопровождает группа боевого охранения. После выполнения боевой задачи экипаж следует в укрытие.

«Самая главная сложность - вовремя доставить машину на точку и обратно вернуться живыми. Для этого у нас создается маршрут движения, по нему и едем. Заранее подготовлена трасса», - поделился механик-водитель ТОС-2 с позывным Тунка.

В свой профессиональный праздник - День войск радиационной, химической и биологической защиты, экипажи ТОС-2 подразделений РХБЗ группировки войск «Восток» находятся на передовой, где поддерживают огнем танкистов и мотострелков на Южно-Донецком направлении СВО.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.