Onet: президент Польши потерял часть пальца

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца правой руки во время «небольшого бытового происшествия». Несчастный случай произошел дома, а не во время исполнения им обязанностей главы государства, рассказал секретарь канцелярии президента Войцех Коларский.

«Выполняя работу по дому, президент довольно серьезно поранился. Понадобилась небольшая процедура, но сейчас все в порядке», - приводит польский портал Onet слова Коларского.

Впервые лидера Польши увидели с ортезом на руке в начале октября на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, пишет Life. Тогда средний палец, который казался короче обычного, и безымянный были обездвижены. Однако подробности нечастного случая раскрыли только сейчас.