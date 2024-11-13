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Onet: президент Польши потерял часть пальца

По словам секретаря канцелярии президента, Анджею Дуде потребовалась небольшая медицинская процедура.
Елизавета Кондрикова 2024-11-13 22:50:55
© Фото: SOPA Images Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Польши Анджей Дуда потерял часть пальца правой руки во время «небольшого бытового происшествия». Несчастный случай произошел дома, а не во время исполнения им обязанностей главы государства, рассказал секретарь канцелярии президента Войцех Коларский.

«Выполняя работу по дому, президент довольно серьезно поранился. Понадобилась небольшая процедура, но сейчас все в порядке», - приводит польский портал Onet слова Коларского.

Впервые лидера Польши увидели с ортезом на руке в начале октября на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, пишет Life. Тогда средний палец, который казался короче обычного, и безымянный были обездвижены. Однако подробности нечастного случая раскрыли только сейчас.

#Польша #Анджей Дуда #травма #несчастный случай #палец #президент Польши
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