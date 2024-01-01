В Белогорще подо Львовом уничтожен Музей националиста Романа Шухевича, воевавшего на стороне немецких фашистов в годы Второй Мировой войны. О последствиях взрыва в музее сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

«Музей Шухевича на Белогорще уничтожен полностью», - написал глава города в Telegram.

Садовой подчеркнул, что музей взорвался в день рождения другого украинского нациста - Степана Бандеры, и отметил, что это «символично и цинично».

По информации львовской мэрии причиной взрыва стали обломки сбитого беспилотника. Повреждения получил также аграрный университет в Дублянах, в котором 100 лет назад учился Бандера.

Напомним, что власти современной Украины возносят бандеровцев как национальных героев, закрывая глаза на их службу нацистской Германии и участие в военных преступлениях против мирного населения Украины. День рождения Бандеры отмечается как праздник.

*УПА — запрещенная в России националистическая украинская организация